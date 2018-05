Jacky Buchmann (86) overleden: minister in eerste Vlaamse regering 25 mei 2018

In het Antwerpse Kapellen is in de nacht van woensdag op donderdag oud-minister Jacky Buchmann op 86-jarige leeftijd overleden. De jongste maanden kampte Buchmann met wat gezondheidsproblemen, maar toch komt zijn dood onverwacht. Het liberale boegbeeld was in de jaren 80 minister van Huisvesting in de allereerste Vlaamse regering. Enkele jaren later werd hij op federaal niveau minister van Middenstand onder premier Martens. In eigen gemeente was Buchmann lang burgemeester en OCMW-voorzitter. Ook op zakelijk vlak was de politicus succesvol met zijn brillenfabriek, al kwam hij in 1990 in opspraak in een dossier over facturenzwendel. (KDC/FSE)