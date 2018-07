Jackers in doel? 26 juli 2018

Racing Genk opent vanavond zijn Europese campagne in de tweede voorronde van de Europa League. Het Luxemburgse Fola Esch mag de Limburgers geen al te grote problemen bezorgen. Alejandro Pozuelo wil in de Luminus Arena al het grootste deel van het werk doen. "Ik speelde nog nooit tegen een Luxemburgse ploeg", gaf de Spanjaard toe. "Ik weet niet of ze daar sterke teams hebben, maar een scenario zoals twee jaar geleden tegen Podgorica wil ik vermijden. Toen wonnen we thuis met 2-0, maar kwam het in de terugmatch nog tot strafschoppen en stootten we maar net door. Laat ons daarom vanavond al maar met 3-0 winnen."

