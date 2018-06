Jack Daniel's 10% duurder in Europa 27 juni 2018

Europese liefhebbers van Jack Daniel's zullen dieper in de buidel moeten tasten voor een slok van de Amerikaanse whiskey. Het moederbedrijf Brown-Forman verwacht dat de prijzen in de EU met zo'n 10% zullen stijgen door de Europese importheffingen van 25% op sommige Amerikaanse producten. Volgens een woordvoerder zal de prijsverhoging de komende tijd doorgevoerd worden. Vrijdag gingen de Europese heffingen in op Amerikaans staal en producten als spijkerbroeken van Levi's, Harley-Davidson-motoren, pindakaas en whiskey als reactie op de Amerikaanse heffingen op Europees staal en aluminium.

HLN