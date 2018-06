Jack Bauer toont z'n zangkunsten in Antwerpen 20 juni 2018

We kennen hem vooral als actieheld Jack Bauer uit '24' en onlangs speelde hij nog de rol van de Amerikaanse president in de reeks 'Designated Survivor'. Maar dat Kiefer Sutherland (51) ook kan zingen, heeft hij gisteren bewezen in Antwerpen. De Canadees trad er op in zaal Zappa - z'n eerste keer op Belgische bodem. En ook al was Sutherlands show niet uitverkocht, voor de aanwezige fans kon dat de pret niet drukken. Zij genoten met volle teugen van de ruwe zangstem van de Hollywoodster en de nummers uit 'Down in a hole', z'n debuutplaat uit 2016. (IDR)

