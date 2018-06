Jacht op Canadese gans is weer geopend 02 juni 2018

00u00 0

Ooit werd de Canadese gans uit Noord-Amerika in onze contreien ingevoerd als siervogel. Maar omdat het dier zich de voorbije twintig jaar massaal heeft voortgeplant en de landbouw schade toebrengt, wordt er binnenkort weer op gejaagd. De Vlaamse overheid, lokale besturen, Natuurpunt en Rato vzw zetten daarvoor jaarlijks gespecialiseerde bedrijven in. De jacht gebeurt in de ruiperiode van midden juni tot midden juli, wanneer de ganzen hun slagpennen vervangen. Dan kunnen ze niet vliegen en kunnen ze gemakkelijker worden gevangen. Daarna worden ze met CO2 verdoofd, met de dood tot gevolg. Ook worden gevonden eieren geschud of doorprikt. Door hun graasgedrag veroorzaken Canadese ganzen schade aan gewassen en graslanden, en met hun uitwerpselen vervuilen ze ligweiden, golfbanen, zwemwateren en plassen. In de winter concurreren ze met overwinterende ganzen, zoals de rietgans. De jacht op de dieren werpt z'n vruchten af. Tussen 2010 en 2017 werden er jaarlijks gemiddeld zo'n 1.700 Canadese ganzen gevangen. Zo is het gemiddeld aantal dieren per gemeente in de zomer gehalveerd tegenover acht jaar geleden. Toen waren er zo'n 15.000 in Vlaanderen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN