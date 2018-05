Jacht geopend op goedkope bouwvakkers uit... Nederland 18 mei 2018

Belgische en Nederlandse sociale inspectiediensten hebben gisteren grootschalige controles gehouden om sociale dumping in de bouw op te sporen. Sommige Nederlandse uitzendkantoren gaan namelijk op zoek naar goedkope werkkrachten in Oost-Europa en bellen dan Belgische bouwbedrijven op om die arbeiders via schimmige constructies te laten werken voor een extreem laag loon. "Bij onze noorderburen is de uitzendsector niet gereguleerd", zegt staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld). "Maar ze beseffen dat dit een probleem is. Daarom drijven we dit soort controles op." (ARA)