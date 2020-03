Exclusief voor abonnees Jaartje ouder, jaartje sterker BELGISCHE MEDAILLEKANDIDATEN PROBEREN UITSTEL POSITIEF TE BEKIJKEN 25 maart 2020

Gymnaste Nina Derwael wilde het nieuws over het uitstel van de Olympische Spelen nog een dagje laten bezinken voor ze vandaag reageert, de andere belangrijke medaillekandidaten voor Tokio 2020 probeerden het positief te bekijken. "Over een jaar zijn we nog sterker."