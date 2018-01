Jaarrecord binnen handbereik 1.527.192 kijkers 23 januari 2018

Het eerste programma van Philippe Geubels voor Eén was met 1.527.192 kijkers en een marktaandeel van 52,5% meteen een schot in de roos. Als je daar ook nog de Vlamingen bijtelt die deze week uitgesteld naar 'Taboe' kijken - doorgaans goed voor enkele tienduizenden - is het voorlopige jaarrecord van 2018 binnen. Dat staat nu nog op naam van de tv-première van de film 'F.C. De Kampioenen: Jubilee General', met 1.593.000 kijkers. Tom Lenaerts van productiehuis Panenka, dat 'Taboe' maakt, reageerde enthousiast op Twitter: "Beste allemaal, hartelijk dank om zo massaal te kijken naar 'Taboe'. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar we zijn er heel fier op. Tot volgende zondag!"