Jaarlijkse soepverkoop voor kermis 02 februari 2019

In Boezinge begint vandaag zaterdag voor de veertiende keer de jaarlijkse soepverkoop. "Deze soepverkoop is een jaarlijkse traditie van het kermiscomité Boezinge", zegt Jan Laurens van het kermiscomité. "Vier zaterdagen gaan de leden de baan op met verse soep. Verdeeld in vier teams worden de huizen bediend met soep, gemaakt door Brigitte Demeester van Het Katspel en haar soepteam. De mensen kunnen hun kommetje laten vullen en er wordt gemeten met de liter pollepel."

