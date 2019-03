Jaarlijkse paddentrek van start 02 maart 2019

De paddentrek is begonnen. In deze tijd van het jaar komen tienduizenden padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap om naar hun voortplantingspoel te trekken, maar daarvoor moeten ze vaak de weg oversteken. "En dat eindigt vaak in 'een platte dood'", zegt Natuurpunt, dat elk jaar overal in Vlaanderen paddenoverzetacties coördineert. De natuurvereniging plaatste op heel wat plekken langs de trekroutes schermen die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die en zetten de diertjes veilig over aan de andere kant van de weg. Vorig jaar werden in totaal 275 overzetacties georganiseerd, waarbij liefst 225.271 padden en kikkers levend bij hun poel geraakten. Voor 10.943 dieren liep de paddentrek toen helaas niet goed af.

