Jaar van groot verdriet 73 SAARTJE VANDENDRIESSCHE 19 december 2018

00u00 0

2018 mocht dan nog zo schoon begonnen zijn voor Saartje Vandendriessche (43), die in haar nieuwe programma 'Op de man af' geen enkele uitdaging schuwde, het jaar eindigde met een dreun vanjewelste voor het Eén-gezicht. Heel plots overleed in november haar ex-vriend, met wie ze nog steeds een goed contact had. Vandendriessche had niet lang daarvoor een finaleplaats voor 'De Slimste Mens Ter Wereld' veroverd, maar annuleerde die deelname wegens het onverwachte overlijden. Recent noemde ze de 12 jaar jongere man nog haar grootste supporter tijdens de opnames voor 'Op de man af'. Daarin daagde ze als sterke vrouw zeven bekende mannen uit in disciplines als muurklimmen, een houthakkerswedstrijd en kajakken. En nu dus dat verdriet. Sterkte, Saartje. (CMA)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN