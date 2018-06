Jaar uitstel voor beloften bij amateurs? 07 juni 2018

De Pro League keurde dinsdag de introductie van de beloftenteams van de profclubs in de amateurreeksen goed vanaf 2019, maar mogelijk wordt dat nog een jaar uitgesteld. Een werkgroep, bestaande uit de Pro League en vertegenwoordigers van de amateurvleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen, keurde het project nochtans goed. Er werd een plan opgesteld met twee, geregionaliseerde hoogste amateurafdelingen: één met 12 teams (waaronder 3 beloftenploegen) aan Franstalige kant en één met 16 teams (waaronder 4 beloftenploegen) aan Nederlandstalige kant. Toch komt er nu vanuit de provincies nog tegenkanting. Vanavond is er een Franstalige en een Nederlandstalige studiecommissie, maandag moet de reglementencommissie het project definitief goedkeuren. De kans is groot dat de studiecommissies van de twee taalvleugels het project goedkeuren, maar vragen om het met één jaar uit te stellen, tot 2020. (RN)

