Jaar cel voor doodsbedreiging aan Theo Francken 08 november 2018

De veertiger die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken met de dood bedreigd heeft, krijgt een jaar cel. Dat heeft de correctionele rechtbank van Leuven beslist. Samuel V. (46) uit Heist-op-den-Berg stuurde de bedreigingen naar Francken in september vorig jaar. De N-VA'er diende meteen een klacht in tegen onbekenden. Het parket van Leuven startte een onderzoek dat leidde naar Frankrijk, waar de man zich aangesloten zou hebben bij het Vreemdelingenlegioen. De Oost-Vlaamse procureur Johan Sabbe kreeg gelijkaardige bedreigingen van Samuel V. en stelde zich net als Francken burgerlijke partij. In een mail aan de Leuvense politie nam de beklaagde ook politieagenten, advocaten en magistraten onder vuur. Samuel V. werd bij verstek veroordeeld. De man is al een tijdje spoorloos.

HLN