Ja, zij horen samen 17 augustus 2018

Heel wat stelletjes deden hun best om vestimentair uit de band te springen, maar in het geval van Wesley (20) en Joachim (24, beige) is die opdracht écht geslaagd. De twee zijn drie maanden een koppel. "Joachim is nog nooit naar een festival geweest", zegt Wesley. "Voor onze outfits hebben we samen 100 euro uitgegeven. We hebben dit écht wel speciaal voor Pukkelpop gekocht. Qua budget: we hebben voor 100 euro bonnetjes gekocht, maar we vermoeden dat we meer gaan uitgeven. (lacht)"

