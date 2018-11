Ja, er is leven na Lukaku 16 november 2018

Voor één keer straffer dan Duivel-superheld Romelu Lukaku. Sidekick Michy Batshuayi levert dankzij zijn twee goals tegen IJsland een opvallend statistiekje af. Batsman was in zijn eerste 22 duels voor de nationale ploeg goed voor 12 doelpunten. Ter vergelijking: om hetzelfde aantal goals te bereiken had recordschutter Lukaku 44 wedstrijden nodig - het dubbele dus. Wedden dat 'Big Rom' het zijn collega-spits gunt? (VDVJ)