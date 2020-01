Exclusief voor abonnees Ivoriaan van Celtic in beeld 17 januari 2020

Racing Genk wil zich deze wintermercato nog versterken met de 22-jarige Ivoriaanse verdedigende middenvelder Eboue Kouassi. Hij komt op dit moment uit voor het Schotse Celtic Glasgow. Volgens Schotse media zou Genk Kouassi een half jaar willen huren met een aankoopoptie. Kouassi is een verdedigende middenvelder die dit seizoen mede door een knieblessure op een zijspoor was geraakt in Glasgow. In januari van 2017 nam Celtic Kouassi over van het Russische Krasnodar voor bijna 3,5 miljoen euro. Mogelijk ziet Genk in Kouassi op termijn de vervanger van Sander Berge. (KDZ)