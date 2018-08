Ivo Pauwels 03 augustus 2018

In de krant van 1 augustus verscheen dat Ivo Pauwels bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opkomt voor de N-VA in Herentals. De 'Nonkel Jef'-acteur staat echter op de 20ste plaats van die partij in Heist-op-den-Berg.