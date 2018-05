Ivanka Trump opent ambassade, terwijl 80 kilometer verderop 52 doden vallen 15 mei 2018

00u00 0

Het contrast was enorm. Terwijl presidentsdochter Ivanka Trump met een brede glimlach de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem inhuldigde, kwamen nog geen 80 kilometer verderop zeker 52 Palestijnse betogers om het leven en raakten 2.400 anderen gewond. De 70ste verjaardag van de staat Israël gaat zo de geschiedenis in als de dodelijkste dag in het conflict sinds 2014.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN