Ivanka Trump gaat naar slotceremonie Winterspelen 23 februari 2018

De Verenigde Staten sturen een opmerkelijke vertegenwoordiger naar de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat Ivanka, de dochter van president Donald Trump, daar zondag aanwezig zal zijn. Ook Noord-Korea is van plan om een delegatie te sturen. Die zou worden geleid door de vicevoorzitter van het centraal comité van de Arbeiderspartij, Kim Yong-chol. Een ontmoeting tussen de Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegaties staat niet gepland. Bij het begin van de Spelen bleef de Amerikaanse vicepresident Mike Pence nog weg van de openingsplechtigheid omdat de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aanwezig was.