Ivana was al gewond voor ze viel 00u00 0

Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18) had al een letsel op haar achterhoofd voordat ze in Maleisië veertien verdiepingen naar beneden viel. Dat blijkt uit het tweede toxicologische onderzoek naar haar dood. Ivana had naast een letsel op het achterhoofd ook blauwe plekken op haar beide bovenarmen, zowel aan de binnen- als buitenkant. Dat kan er volgens de patholoog op duiden dat ze tegen haar wil is vastgepakt. Het is een scenario dat wordt onderzocht. Eerder raakte al bekend dat er drugs gevonden zijn in het lichaam van het meisje. Het gaat om cocaïne die al 'langer' voor haar dood zou zijn ingenomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Ivana Smit