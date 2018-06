Ivan Pecnik: "Ik lach met alles en iedereen. Met Trump en De Wever, en dus ook met de Rode Duivels" Sven Spoormakers

16 juni 2018

00u00 0 De Krant "Tactiek? Whoehahaha!" U hebt het op HLN.BE vast al gezien, de persiflage van gepasseerde Rode Duivel Radja Nainggolan in 'Tegen de Sterren op'-stijl. De Radja van dienst is Ivan Pecnik (52) - u wellicht beter bekend als de uitvergrote versie van Donald Trump, Bart De Wever, Peter Goossens en Marc Wilmots. "Ik lach met alles en iedereen - met politici, met het koningshuis, met religie, zelfs met de dood. En dus ook met de Rode Duivels. Dat niét mogen, zou ik verschrikkelijk vinden."

Jaren geleden heb ik Ivan Pecnik voor het eerst ontmoet, tijdens een zeven uur durende nachtelijke opname van een 'F.C. De Kampioenen'-sketch voor 'Tegen de Sterren op'. Pecnik was er de gangmaker, de lolbroek, een man met een gulle, aanstekelijke lach en een warme zangstem. Maar zoals zo vaak met lolbroeken heeft ook hij een ándere kant - serieuzer, met vereelte littekens van het leven op zijn ziel. Dié Pecnik krijg je niet te zien in 'Tegen de Sterren op' en in 'Radja's World', zijn interpretatie van wat Radja Nainggolan had kúnnen zeggen over de matchen van de Rode Duivels, straks in Rusland.

Heb je Radja al gehoord?

"Nee. Ook op voorhand niet: we vragen mensen nooit of het oké is dat we ze imiteren. Sterker nog: dat is ons récht om dat niet te doen. We hebben in België een totale vrijheid van creativiteit."

Toch altijd een beetje tricky, iemand imiteren en er nog een schep bovenop doen?

"Als het niet goed valt, zegt dat veel over de mens die we imiteren. Gelukkig beseft iedereen dat de beste reactie is om ermee te lachen en zichzelf eens ietsje minder serieus te nemen. We hebben daar bij 'Tegen de Sterren op' bijna nooit problemen mee. Alleen Willem Vermandere nam aanstoot aan mijn imitatie. Soit."

