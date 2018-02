Ivan Leko (40) en Tina (39) 08 februari 2018

00u00 0

De Club Brugge-coach vierde gisteren zijn 40ste verjaardag, dus Ivan Leko had wel zin in een feestje. Blauwfluwelen vest (fluweel was een trendje bij de mannen), hem geadviseerd door Tina, die zoals wel meer modebewuste vrouwen graag zit te snuisteren op de website Net-a-Porter. Daar bestelde ze online haar fuchsia jurk met opvallende schouderstukken. Dan nog de perfecte tint lipstick en zwarte oorbellen erbij, en voilà: zo kan roze ook volwassen en modern zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN