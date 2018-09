Ivan Heylen (72) stopt met zingen 03 september 2018

Zijn hits 'De Werkmens' en 'De Wilde Boerendochter' zijn 45 jaar oud, en nu vindt Ivan Heylen (72) de tijd rijp om een punt te zetten achter zijn zangcarrière. Hij woont op de Canarische Eilanden, maar keerde afgelopen weekend nog eens terug naar zijn geboortedorp Oosteeklo, bij Assenede. "Ik heb het gevoel dat dit hier mijn laatste optreden geweest is", zei hij achteraf. "Ik ben mij altijd 48 blijven voelen, maar sommige dagen voel ik me ook 160. Ik heb een carrière van vijftig jaar achter de rug, waarvan ik veertig jaar dag en nacht gewerkt heb. Mijn stem is ook niet meer wat ze geweest is. Ik kan nog korte optredens aan, maar voel dat ik snel mijn stem verlies. Nu ik hier weer even in Oosteeklo ben, voel ik dat de cirkel rond is. Het is mooi geweest." (JSA)

