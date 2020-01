Exclusief voor abonnees Itsme-app gaat Europees 17 januari 2020

De Belgische identificatie-app itsme kan voortaan ook gebruikt worden bij overheidsdiensten in andere EU-lidstaten. Europa heeft het licht daarvoor op groen gezet. Een student zal zich bijvoorbeeld via itsme kunnen inschrijven aan een universiteit in Frankrijk of Duitsland. Of een Belg die in Italië of Griekenland werkt of gewerkt heeft, zal online de informatie over die baan kunnen raadplegen. Ondernemingen kunnen met de app dan weer een offerte indienen voor een openbare aanbesteding, elders in Europa. Itsme telt ruim 1,5 miljoen Belgische gebruikers, die er maandelijks 5 miljoen verrichtingen mee doen. Toegang tot overheidsdiensten in andere EU-lidstaten is ook al enkele maanden mogelijk via de elektronische identiteitskaart.

