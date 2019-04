Exclusief voor abonnees Ito maakt indruk, scoort en valt uit 01 april 2019

00u00 0

Junya Ito maakte indruk tegen Anderlecht. Obradovic kreeg op geen enkel moment vat op de snelle Japanner, het schouderklopje van Obradovic voor Ito achteraf in de mixed zone was veelzeggend. Na een contact met de Serviër blesseerde Ito zich aan de heup, maar zelfs dat belette hem niet om met een geweldige plaatsbal voor de 2-0 te zorgen. "Ik heb eigenlijk niet kunnen genieten van die goal", zei Ito met een grimas. "Ik had te veel pijn om te vieren." Ito toonde zijn ingepakte heup, wie hem van het veld zag strompelen vreest het ergste voor morgen. "Ik weet op dit moment niet of ik fit geraak voor de wedstrijd tegen Antwerp." Vandaag volgt verder onderzoek, maar de schade lijkt mee te vallen. Zelfs als Ito niet fit geraakt voor de verplaatsing naar de Bosuil hoeft Clement niet te wanhopen. Vervanger Joseph Paintsil nam de rol van Ito feilloos over en tekende voor de derde Genkse treffer. (KDZ)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen