ITF-titel voor Bemelmans

Ruben Bemelmans (ATP 260) deed de voorbije week met succes op het ITF-circuit matchritme op. De Limburger schreef gisteren het 25.000 dollar-toernooi in het Duitse Nussloch op zijn naam. In DE finale versloeg hij de Tsjech Jonas Forejtek (ATP 528) met 6-7, 7-6, 6-2. Deze week gaat het voor Bemelmans weer verder op het Challenger-circuit. In Quimper speelt hij in de eerste ronde tegen de Fransman Manuel Guinard (ATP 297)

