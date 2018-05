ITF en ATP gaan samenwerken rond Davis Cup 18 mei 2018

Het lijkt de goede kant op te gaan met de hervorming van de Davis Cup. De Internationale Tennisfederatie, die als eerste met het idee van de 'World Cup of Tennis' kwam aandraven, gesteund door de drie miljard dollar aan prijzengeld van Kosmos, heeft een akkoord met de ATP. Dat zou beginnen met een eerste ronde in het voorjaar tussen 24 landen, waarin het thuis- en uitconcept gehandhaafd zou worden. Daarna volgt er in het najaar op één locatie een eindfase met achttien naties. Het is mogelijk dat het evenement ook in Europa zal gehouden worden, dat er ATP-punten worden uitgereikt aan de deelnemers en dat de Fed Cup in 2020 aansluiting vindt. Dit alles moet natuurlijk wel eerst nog door de Algemene Vergadering van de ITF in augustus geraken. (FDW)

