Exclusief voor abonnees ITALIË 23 november 2019

00u00 0

Zuid-Tirol

Logeren in een iglo

In Zuid-Tirol in de Italiaanse Dolomieten pakt de berghut Bella Vista in Schnals/Senales uit met originele iglo-overnachtingen. Geen betere manier om dicht bij de natuur te komen dan slapend in een stel sneeuwblokken, die je verbazingwekkend warm houden. Voor je je bed inkruipt, maak je eerst een sneeuwwandeling en geniet je van een viergangendiner met streekgerechten en een fles prosecco. En dan is er enkel nog stilte en de geluiden van de bergen. Slapen doe je in een warme expeditieslaapzak op een knusse schapenvacht. 's Ochtends ontwaak je op een adembenemende hoogte van 2.845 meter en bij zonsopkomst heb je een magisch uitzicht op de sneeuwwitte Alpen. En dan is het tijd voor de jacuzzi en een Finse sauna, de hoogstgelegen in Europa.

