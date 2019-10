Exclusief voor abonnees Italië verzekert zich van openingsmatch EK 14 oktober 2019

00u00 0

Het gemiste WK is vergeten. Italië maakt straks als één van de outsiders zijn wederoptreden op een groot toernooi. Het kwalificeerde zich zaterdag in recordtempo voor het WK dankzij een zevende opeenvolgende zege, tegen Griekenland (2-0): Jorginho en invaller Bernardeschi zorgden voor de goals. Zo is meteen ook één van de twee ploegen van de openingswedstrijd bekend. De Azzurri belanden namelijk sowieso in poule A, waar Rome en Baku de speelsteden zijn. Op 12 juni wordt in het Stadio Olimpico het EK op gang getrapt. Succescoach Roberto Mancini telt de dagen af. "Het was fantastisch om nu al eens in het stadion van de openingsmatch te spelen. Hopelijk is de sfeer volgend jaar juni nóg beter." (VDVJ)