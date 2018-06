Italië vangt nu toch 900 migranten op 14 juni 2018

00u00 0

De Italiaanse kustwacht heeft gisteren 900 vluchtelingen aan land gebracht, die eerder op vijf verschillende plaatsen in zee waren opgepikt. Het merendeel van de migranten zijn Eritreeërs. Aan boord waren ook zo'n 200 minderjarigen, van wie de jongste een baby van drie maanden is. Twee vluchtelingen hebben de tocht niet overleefd. De Diciotti van de Italiaanse kustwacht had de migranten opgepikt nadat ze bij vijf operaties van andere schepen voor de Libische kust waren gered. "Sommigen wisten helemaal niet dat ze in Italië waren aangekomen", klinkt het bij Artsen zonder Grenzen. Volgens de prefectuur van de lokale politie zullen 800 van hen naar andere Italiaanse regio's worden gebracht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN