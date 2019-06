Exclusief voor abonnees ITALIË UMBRIË € 350.000 15 juni 2019

Hoewel het huis pas vijftien jaar geleden gebouwd is, lijkt het er al veel langer te staan. Dat komt omdat er heel wat oude en traditionele materialen zijn gebruikt, zoals houten balken en terracottavloeren. De ruimtes vloeien mooi in elkaar over en een haard maakt het gezellig. Er zijn drie slaapkamers, twee douche- en twee badkamers. De verdieping kan ook als aparte studio dienen en is via een buitentrap toegankelijk. De groene omgeving spreekt tot de verbeelding. Iets hoger dan het huis werd een zwembad van 5 bij 10m met een pergola aangelegd. Wat verderop op het domein staat, volledig afgesloten van het hoofdhuis, een gastenverblijf voor vier personen met opbouwzwembad, dat voor 145.000 euro kan worden bijgekocht.

