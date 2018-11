Italië stuurt nieuwe begroting naar EU...met krek dezelfde cijfers 15 november 2018

De Italiaanse regering heeft een 'copy-paste' gedaan met haar begroting voor de EU. De Europese Commissie had de eerste ontwerpbegroting voor 2019 vorige maand afgekeurd, omdat het tekort van 2,4% te hoog was. Maar in de 'nieuwe' versie van de begroting, die gisteren werd doorgestuurd, is geen enkel cijfer veranderd. Ook de voorspelde economische groei van 1,5% - te ambitieus, meent de Commissie - wordt gehandhaafd. Rome vraagt nu ook een uitzondering van 0,2% van het bruto binnenlands product voor speciale uitgaven in verband met stormschade en de heropbouw van de in augustus ingestorte Morandi-brug in Genua. Maandag vergaderen de ministers van Financiën van de eurolanden. Officieel staat Italië niet op de agenda maar de kwestie zal hoogstwaarschijnlijk wel besproken worden.

