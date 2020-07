Exclusief voor abonnees Italië stevent af op verdubbeling aantal besmettingen 07 juli 2020

Het aantal nieuwe besmettingen in Italië is de afgelopen dagen bijna verdubbeld. Op dit moment zijn er in heel Italië zo'n vijftig kleine brandhaarden. Die zijn vaak niet groter dan een handvol personen, maar de overheid maakt zich toch zorgen. Opvallend is onder meer dat de gemiddelde leeftijd van de besmette Italianen lager is dan tijdens het hoogtepunt van de epidemie - een indicatie dat mensen het virus oplopen in het uitgaansleven. De groei wordt ook voor bijna de helft veroorzaakt door in Italië wonende buitenlanders, die terugkeren van een verblijf in hun vaderland. In Fiumicino, net buiten Rome, werden de afgelopen week twee restaurants gesloten toen de Bengaalse kok positief testte. Ook in Ravenna, aan de Adriatische kust, is het vooral de gemeenschap uit Bangladesh die getroffen is door het virus. Uit onderzoek blijkt dat een aantal leden van de gemeenschap net waren teruggekeerd van een korte vakantie in een ander land.

