Italië schrapt álle sport-wedstrijden tot 3 april

De Italiaanse regering heeft gehoor gegeven aan het voorstel van het Italiaanse Olympisch Comité (CONI) om tot 3 april álle sportactiviteiten in Italië op te schorten wegens het coronavirus. Een maatregel die ook geldt voor de Serie A, waar onder meer de broers Lukaku, Nainggolan, Castagne en Mertens aan de slag zijn. Zo was het duel tussen Sassuolo en Brescia (3-0) van gisteravond de laatste Serie A-wedstrijd voor een maand. "Er is geen reden om verder te voetballen en sportevenementen te organiseren", liet premier Conte noteren. "Ik begrijp de teleurstelling van de fans, maar we moeten ingrijpen." De maatregel geldt niet voor internationale competities, zoals de Europa League of Champions League, omdat het CONI daar niet voor bevoegd is. De EL-wedstrijden tussen Sevilla en AS Roma en Olympiakos en Wolverhampton worden donderdagavond, net als Inter-Getafe, wel zonder publiek gespeeld. Eerder al was bekend dat de CL-wedstrijden Juventus-Lyon, PSG-Dortmund en Valencia-Atalanta achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. (ABD)

