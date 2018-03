Italië huilt om Astori 09 maart 2018

"Jij was het licht voor ons allemaal, Davide." Met een ontroerend eerbetoon nam de selectie van Fiorentina gisterochtend afscheid van hun aanvoerder Davide Astori (31). Samen met een indrukwekkende paarse zee van ruim 7.000 supporters, die zich verzameld hadden buiten de Basiliek van Santa Croce. Ook Giorgi Chiellini en Gianluigi Buffon - een avond eerder nog aan het werk tegen Tottenham - kwamen, met tranen in de ogen, hun ploegmaat van de Squadra Azzurra een laatste eer bewijzen. Net als voetbaliconen Marco Van Basten, Andrea Pirlo en Francesco Totti. Radja Nainggolan, die bij Cagliari nog samenspeelde met Astori, was eveneens aanwezig in Firenze. (VDVJ)

