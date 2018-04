Italië en atletiek leveren meeste dopingzondaars 28 april 2018

Italië loste in 2016 Rusland af als het land met de meest dopinginbreuken. Niet zo ophefmakend, gezien de schorsing van Rusland door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). België staat, net als het jaar ervoor, vijfde in de ranking. Met die nuance dat België voor zijn omvang veel tests afneemt: 3.280 versus 3.351 in 2015. Dat zijn er meer dan landen zoals Turkije (3.025) of Nederland (2.314). Duitsland was de ijverigste in 2016 en nam 13.822 urine - en bloedstalen af. In totaal werden wereldwijd 229.514 stalen afgenomen, met 1.595 dopinginbreuken als gevolg. Slechts 44 procent resulteerde in een sanctie. Dat percentage is voor een groot deel toe te schrijven aan de meldonium-gevallen. Atletiek blijft de sport met de meeste dopinginbreuken (205), voor bodybuilding (183) en wielrennen (165). (VH)

