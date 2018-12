Italië beperkt begrotingstekort 20 december 2018

Italië belandt niet op het Europese strafbankje. De Italiaanse regering heeft immers ingestemd met een begrotingstekort dat lager is dan gepland. Enkele weken geleden kwam de regering van premier Giuseppe Conte op de proppen met een ontwerpbegroting, waardoor het tekort zou oplopen tot 2,4% van het bruto binnenlands product. Europa was woedend, omdat gerekend werd op een tekort van slechts 0,8%. Ook op de financiële markten werd negatief gereageerd en steeg de rente op Italiaans staatspapier. Maar de soep wordt zelden zo heet gegeten. Na onderhandelingen zijn Europa en Italië overeengekomen om enkele begrotingsmaatregelen te nemen waardoor het tekort zal beperkt blijven tot 2,04%. Zo zullen de beoogde uitgaven met 10,25 miljard euro verminderen. De groeiverwachting is voor 2019 wel teruggeschroefd van 1,5% naar 1%. De beurs van Milaan steeg in een reactie met 1%, de Italiaanse rente stabiliseerde op 2,78%. (FrD)

