Italiaanse Supercup in Saoedi-Arabië 06 december 2018

Juventus en AC Milaan spelen op 16 januari de Supercup in Jeddah (Saoedi-Arabië). Het is niet de eerste keer dat de Italiaanse Supercup in een ander land gespeeld wordt. Eerder was dat al het geval in onder meer Doha, Shanghai, Peking, New Jersey en Libië. Voor Saoedi-Arabië is het wel een primeur. Juve en de Milanezen zijn samen recordhouder van de Supercup met zeven trofeëen.

