Italiaanse 'scheurtjesbrug' stort in, maar lockdown vermijdt doden

Minder dan twee jaar na de ramp in Genua is in Italië opnieuw een brug ingestort. Een geluk bij een ongeluk: door de Italiaanse lockdown reden er op het moment van de instorting slechts twee wagens. De brug over de Magrarivier in het Toscaanse Albiano di Magra stortte over de hele lengte in. Een bestuurder van een bestelwagen raakte lichtgewond toen zijn voertuig door brokstukken werd geraakt. Een tweede chauffeur werd in shock naar het ziekenhuis gevoerd. Op een normale weekdag rijdt er bijzonder veel verkeer over de brug, op amper 13 km van het toeristische La Spezia. Automobilisten hadden al veelvuldig geklaagd over talloze scheuren na slecht weer. Er volgde kritiek op de reparatie, die niet voldeed. Maar experts sloten gevaar voor de stabiliteit uit, en het stadsbestuur oordeelde dat het verkeer over de brug kon blijven rijden. Het dorp ligt op zo'n 100 km van Genua, waar op 14 augustus 2018 de grote Morandibrug instortte. Bij die ramp kwamen 43 mensen om.

