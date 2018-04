Italiaanse Marta Bastianelli wint in Gooik eerste Brabantse Pijl voor vrouwen 12 april 2018

Voor het eerst werd er ook een Brabantse Pijl ingericht voor dames. Die ging niet door in Overijse, maar in Gooik. Met Marta Bastianelli heeft men alvast een grote naam op het hoogste schavotje. Ze haalde het in een sprint van de Canadese Leah Kirchmann en de Nederlandse Marianne Vos.

