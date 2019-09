Exclusief voor abonnees Italiaanse maffiaclan opgerold 27 september 2019

De Italiaanse politie heeft gisteren een clan van het maffianetwerk Stidda ontmanteld, die zich uitstrekte van Sicilië tot in het noorden van Italië. Minstens 70 mensen werden opgepakt en er werd 35 miljoen euro in beslag genomen. De Di Giacomo-clan maakte deel uit van de Stidda-maffia en had zijn hoofdkwartier in Brescia, in de buurt van Milaan. De clan had wellicht 500 gewapende mannen, bijgenaamd 'leeuwen', in z'n rangen. Volgens de politie dreigde de cel een nieuwe oorlog tussen de maffia's te ontketenen. De cel verrijkte zich met drugshandel en was volgens het onderzoek geïnfiltreerd in verschillende economische sectoren door fictieve belastingkredieten op de markt te brengen ter waarde van tientallen miljoenen euro's. Volgens de politie konden de maffialeden, keurig in het pak, hun witteboordencriminaliteit omzetten in nieuwe activiteiten zoals afpersing.

