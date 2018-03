Italiaanse Ex-winnaars over Belgen en outsiders 17 maart 2018

Maurizio Fondriest won Milaan-Sanremo in 1993, Paolo Bettini won in 2003. Nu vijfentwintig en vijftien jaar later schatten ze de kansen in voor wie vandaag in Sanremo als eerste over de streep rijdt. En neen, Belgen staan daar niet bovenaan.