Italië-België voor het behoud in Fed Cup 14 februari 2018

Goede loting voor de Belgische dames in het barrageduel voor het behoud in de wereldgroep van de Fed Cup. Op 21 en 22 april moeten Elise Mertens en co naar Italië om daar waarschijnlijk op gravel te spelen. De beste Italiaanse speelster, Camilia Giorgi (WTA 61), leeft in onmin met haar federatie terwijl de veterane Francesca Schiavone (WTA 93) gestopt is met Fed Cup. Sara Errani (WTA 141) is de enige speelster met internationale uitstraling maar haar beste dagen liggen al even achter haar. Jasmine Paolini (WTA 156), Deborah Chiesa (WTA 178) en Elisabetta Cocciaretta (WTA 808) hoorden ook tot het team dat afgelopen weekend verrassend van Spanje won.

