IT-systeem stuurde werking DP World in de war 28 januari 2020

Problemen met het computersysteem van containerterminalbeheerder DP World hebben gisteren indirect tot heel wat verkeershinder geleid in de Waaslandhaven. Tal van vrachtwagens stonden er stil, omdat er als gevolg van een mank lopende update gedurende enkele uren op kaai 1700 zowel aan de land- als aan de waterzijde geen containers geladen of gelost konden worden.

Volgens het bedrijf is het systeem intussen succesvol heropgestart.

