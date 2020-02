Exclusief voor abonnees IT-student veroordeeld die illegaal Vlaamse tv-reeksen aanbood op z'n website 26 februari 2020

00u00 0

Een student Toegepaste Informatica uit Lokeren is door de rechtbank schuldig bevonden aan piraterij en veroordeeld tot één jaar cel met uitstel. De twintiger had in 2016 een website aangemaakt - www.Vlaamse.tv - waarop verschillende reeksen van Vlaamse tv-zenders te zien waren. Het ging onder meer om afleveringen van 'F.C. De Kampioenen', 'Alloo bij de wegpolitie', 'K3 zoekt K3', 'Callboys' en 'Temptation Island'. Hij had daarvoor geen toestemming van de zenders. De jongeman ontkende niet dat de site van hem was, maar meende dat hij niks verkeerds had gedaan. "Het ging om een lijst met links. Ik heb zelf nooit iets geüpload of op mijn servers gezet." Toch werden er bij een huiszoeking harde schijven gevonden met afleveringen op. Bovendien maakte de student reclame voor zijn site op sociale media én slaagde hij er ook in om inkomsten uit advertenties te genereren. Hij kreeg een geldboete van 4.000 euro en moet aan de tv-zenders 1 euro schadevergoeding.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis