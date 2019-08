Exclusief voor abonnees IT-panne in ziekenhuis: twee dagen geen operaties 20 augustus 2019

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper zijn gisteren geen operaties uitgevoerd en ook vandaag zal dat niet gebeuren. Oorzaak is een defect in het IT-systeem. "Bij de opstart van het ziekenhuis vanochtend heeft zich een netwerkprobleem voorgedaan", zegt algemeen directeur Frederik Chanterie. Er konden intern geen patiëntengegevens meer verstuurd worden. "De data die onze artsen en verpleegkundigen nodig hebben om op een goede manier zorg te verlenen, kregen ze niet meer zomaar ter beschikking op hun computer, waardoor alles veel arbeidsintensiever wordt." Onmiddellijk werd er overgeschakeld op een noodplanning. De spoeddienst ging dicht, er werden geen patiënten meer opgenomen en de 37 geplande ingrepen werden geannuleerd. De panne is intussen hersteld, maar het systeem zal vandaag nog uitvoerig getest worden. Waarom het netwerk het liet afweten, was gisteravond nog niet duidelijk, maar kwaad opzet werd "zo goed als uitgesloten". (CMW)

