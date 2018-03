IT GIET (HEEL EVEN) OAN 05 maart 2018

00u00 0

Laat het in Nederland vriezen en het hele land gaat dromen van schaatsen op natuurijs. 'It giet oan', roepen ze dan, maar een Elfstedentocht is er dit jaar niet van gekomen. In Amsterdam is er dit weekend wél geschaatst op de grachten. Zes jaar hebben ze er daar op moeten wachten. De gemeente sloot 16 grachten en een aantal sluizen, zodat het water sneller zouden bevriezen. Gisteren was het helaas alweer gedaan met de pret. Een ijsbreker maakte de grachten ijsvrij. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Nederland

Amsterdam

Elfstedentocht

langebaanschaatsen

sportdiscipline

sport