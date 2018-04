IT'er en lerares zeggen job op om beenhouwerij te redden 12 april 2018

"Na mijn nonkel, vader en zus is het nu onze beurt." Aan het woord is Heidi Dirix (47). Samen met Rudi Ceulemans (48) is zij sinds 1 april een nieuwe generatie achter de toonbank van familieslagerij Dirix in Zemst. "Anders kwam de zaak misschien in vreemde handen terecht." Beide zegden daarvoor hun job op. Rudi werkte als IT'er bij Dimension Data en Heidi was 12 jaar lerares Frans in het secundair onderwijs. "Mijn man was de drijvende kracht achter de overname. Hij wou nog iets met zijn handen doen. Ik stond er eerst wat weigerachtig tegenover. Ik had het als kind allemaal gezien, ook de mindere kanten, en ik deed mijn job echt ongelooflijk graag. Nu ben ik heel blij dat ik het gedaan heb. We werken alleen met kleine familiezaken. Het is ongelooflijk wat een passie en liefde achter dat stuk vlees zit dat achter de toog ligt en uiteindelijk op de mensen hun bord belandt." De zaak is vooral vermaard om de pensen, klanten komen er zelfs om vanuit West-Vlaanderen. (DBS)

