IT-directeur ontkent aantijgingen

Eén van de vier topmannen van de Kansspelcommissie die op non-actief gezet zijn nadat ze in een rapport van het Centrum Integriteit beschuldigd werden van ernstige schendingen, laat weten dat hij zich tegen alle aantijgingen verzet. "Mijn cliënt zal zich verdedigen op de plaatsen waar dat hoort", zegt de advocaat van IT-directeur Norbert Boyen. "Er wordt nu de indruk gewekt dat hij een corrupte ambtenaar is die de goede werking van de Kansspelcommissie heeft verhinderd. Dit strookt allerminst met de werkelijkheid. Mijn cliënt heeft zich steeds op een integere manier ingezet voor de commissie. Hij was net één van de voortrekkers in de strijd tegen corruptie en vriendjespolitiek. Dat hij nu over één kam wordt geschoren met de personen tegen wie hij weerwerk bood, komt onrechtvaardig over. Nooit heeft mijn cliënt de gelegenheid gehad om de conclusies in het rapport tegen te spreken. Het is dus volkomen onbetamelijk dat op een dergelijke grievende en eerrovende manier over zijn persoon gesproken wordt." (JBG)

