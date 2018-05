Ista test positief maar wordt niet geschorst koers kort 18 mei 2018

Kevyn Ista van WB-Aqua Protect-Veranclassic leverde bij een dopingcontrole in de Ster van Bessèges (begin februari) een positieve plas af, maar wordt daarvoor niet geschorst. Onze 33-jarige landgenoot kon aantonen dat het verboden middel onvrijwillig in zijn lichaam terecht kwam. Hij verzamelde bewijzen dat de Furosemide, een middel dat helpt tegen hartfalen maar ook doping kan maskeren en de bloeddruk verlaagt, in heel kleine hoeveelheden in een ander geneesmiddel zat dat hij liet bereiden bij een apotheek. "Mijn product raakte besmet door een eerdere bereiding", zegt Ista. "Ik ben van alles vrijgesproken. Ik ben niet geschorst en ben klaar om er weer in te vliegen."

HLN